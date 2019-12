publié le 22/12/2019 à 23:07

"L'ensemble des massifs" de la Savoie sont placés dimanche soir en risque fort d'avalanche, a annoncé Météo France dans son bulletin national. Une "succession rapide de perturbations assez actives touche les Alpes. "Le risque d'avalanches sera fort, de niveau 4 sur 5 sur l'ensemble des massifs de la Savoie", a indiqué l'organisme. Concrètement, "le risque de départ spontané d'avalanche augmentera dans la nuit de dimanche à lundi et se poursuivra lundi : de nombreuses grandes avalanches et quelques très grandes avalanches se produiront spontanément".

Ces avalanches pourront toucher les quelques secteurs routiers habituellement exposés (principalement dans les massifs de Haute-Tarentaise, Haute-Maurienne et Vanoise), ainsi que les infrastructures de montagne (massifs pré-cités et également Beaufortain et Maurienne). La préfecture du département a appelé à la prudence, rappelant que "dans de nombreuses pentes, le passage d'un seul skieur sera susceptible de déclencher une avalanche". "La pratique du ski hors pistes balisées et ouvertes est déconseillée", a rappelé le préfet Louis Laugier.

Par ailleurs, en fonction des risques, "des axes pourront être ponctuellement fermés à la circulation pour des déclenchements" préventifs d'avalanches par les autorités.