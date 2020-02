Irlande : des preneurs d'otage baissent les armes contre un mars

publié le 25/02/2020 à 19:34

C'est une prise d'otage très sérieuse que devaient négocier les officiers de la prison de Portlaoise, dans les Midlands d'Irlande, jeudi 20 février. Le personnel a rendu la raison aux assaillants contre... une barre de Mars.

Les deux assaillants étaient pourtant motivés à faire entendre leurs revendications au point de menacer de couper l'oreille de leur victime avec un poignard, raconte le quotidien Irlandais Independant. Sur leur liste, ils demandaient de la drogue, des cigarettes, des gâteaux et des Mars.

Le personnel de surveillance et de direction s'est immédiatement mis en alerte et une grande partie de la prison a été placée en confinement pendant la soirée. La situation est restée tendue pendant plusieurs heures. Cinq heures après le début de la prise d'otage, l'équipe de négociation a réussi à convaincre les assaillants de baisser leurs armes contre une barre chocolatée.

Une seule blessure mineure

Un porte-parole de la prison décrit la scène au journal irlandais : "Les demandes des preneurs d'otage n'étaient pas claires à part de la drogue et de ne plus dormir sur de simples matelas. Mais ils voulaient du tabac, des gâteaux et des Mars. Un peu avant 20h30, le personnel a forcé l'entrée de la cellule et mis hors d'état de nuire les détenus", décrit-il.

Le personnel pénitentiaire n'a pas été blessé et l'otage n'a subi qu'une blessure mineure a précisé la prison. Une enquête a été ouverte.