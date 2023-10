INVITÉE RTL - Enseignant tué à Arras : "Les parents de Samuel Paty ont été anéantis par ce nouvel assassinat", confie leur avocate

Me Virginie Le Roy, avocate de la famille de Samuel Paty.

"Les parents de Samuel Paty ont été anéantis par ce nouvel assassinat". Maître Virginie Le Roy, avocate de la famille de Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020, a pris la parole sur RTL ce lundi 16 octobre, 3 ans jour pour jour après le drame et 3 jours après le meurtre de Dominique Bernard, professeur de lettres du lycée Gambetta d'Arras, tué par un ancien élève radicalisé.

"Les choses ont encore empiré", alerte l'avocate. "Pour Samuel Paty, il y avait ce prétexte des caricatures, là en fait on cherche un professeur parce qu'il est professeur, il n'y a plus besoin de prétexte", souligne-t-elle.

"On ne peut pas ne rien faire. On a une démocratie qui est forte, il y a des choses urgentes à faire", estime Me Virginie Le Roy, qui demande la tenue d'"états généraux sur le terrorisme, sur les dysfonctionnements constatés, sur les choses à améliorer". "Il faut une réflexion transversale" sur le sujet, affirme-t-elle.

"On a un vrai problème de prévention du passage à l'acte", poursuit celle qui affirme : "On a le droit de réfléchir aussi. La radicalisation est un phénomène très complexe, tous les spécialistes de ce problème doivent se réunir d'urgence".

Me Virginie Le Roy indique que la famille de Samuel Paty se prépare à la minute de silence qui aura lieu ce lundi 16 octobre dans toutes les classes à 14h00 "en mémoire des victimes des attentats commis contre notre école", comme l'a indiqué Gabriel Attal. "C'est une minute qui est importante. J'invite tout le monde à se nourrir de cette minute de silence", dit-elle, déplorant néanmoins "que le ministre de l'Éducation nationale doive rappeler que tout mauvais comportement ou dérive sera sanctionné". "On en est là", conclut l'avocate.