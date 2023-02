Une attaque au couteau dans la première gare d'Europe. Le 11 janvier, un homme a blessé six personnes, dont une grièvement, à l'aide d'un "crochet métallique" à la gare du Nord à une heure de forte affluence. Si l'homme a été mis en examen pour tentatives d'assassinat et placé en détention provisoire, il aura traumatisé ces victimes. Parmi l'une d'elles, il y a Stéphanie, blessée à la tempe.

Plus de trois semaines après, elle dresse un constat amer. "Physiquement, j'ai toujours une grosse cicatrice tout près de l'œil. J'en ai une également dans le dos qui va se rétablir assez vite. Celle près de l'œil va prendre plus de temps. Après, au niveau psychologique, ça va prendre plus de temps, ça sera plus long", livre-t-elle.

Le récit de cette matinée restera gravé à jamais dans la mémoire de Stéphanie. "J'arrive vers 6h30 environ à la gare. J'appelle mon compagnon pour lui dire que je suis bien arrivée. Et d'un coup il y a eu des bruits qui se sont répandus dans la gare. Il y a eu un mouvement de foule, j'ai vu plein de gens courir avec les valises, tous dans une même direction. J'ai fait pareil. Un quart de seconde on se dit que ça ressemble à un attentat, mais ça ne peut pas être ça, parce que ce n'est pas réel, c'est comme dans les films", raconte-t-elle.

"Heureusement que la lame n'était pas très profonde"

"J'ai été projeté contre une boulangerie, j'ai mis la main à la tempe et j'ai vu que je saignais beaucoup. J'ai juste vu l'ombre de quelqu'un avec une capuche. Je me suis vite dirigée vers la sortie de la gare parce que je ne savais pas où était le danger, ni s'il était encore présent. Je sors vite de la gare, j'essaie de trouver de l'aide, mais sur le trottoir, personne ne réagit car les gens ont peur aussi. Je continue mon chemin et je trouve de l'aide dans le restaurant juste en face de la gare. La dame m'ouvre la porte et me procure les premiers soins en me rassurant sur la gravité de la blessure", explique la rescapée.

Stéphanie se voit comme une miraculée. "Heureusement que la lame n'était pas très profonde. Ça aurait été plus dramatique pour tout le monde, puisqu'il y a d'autres victimes qui ont reçu beaucoup de coups de ce poinçon. Si ça avait été plus profond et ça aurait été beaucoup plus grave. Ça ne s'est pas joué à grand-chose", livre-t-elle.

Un quotidien bouleversé

Depuis l'agression, son quotidien "ressemble à beaucoup de méfiance. Je me mets toujours en sécurité. Je regarde autour de moi pour regarder où sont les sorties les plus proches, pour me mettre en sécurité le plus possible. Je n'ai pas peur de tout, mais je reste constamment accompagnée. Je reste sur mes gardes", constate-t-elle.

À regarder INVITÉE RTL - Attaque à la gare du Nord : "J'espère que le souvenir s'effacera", livre une victime 00:01:14

"Je suis en lien avec la psychologue de l'aide aux victimes, spécialisée dans ce type d'agressions. J'espère que mon quotidien reviendra vite. Je pense que ça ne s'efface pas complètement. Il y aura toujours une séquelle. J'aurai toujours une cicatrice à côté de l'œil qui, constamment tous les matins, me rappellera ce que j'ai vécu ça. Et psychologiquement, j'espère que ça s'effacera ou s'atténuera".

Stéphanie regrette l'absence totale de soutien et de présence de la SNCF. "Je porte plainte pour ne plus que ça arrive. Il n'y avait aucune sécurité aux portes de la gare, aucun agent. D'autant plus que cet assaillant a été neutralisé par des policiers qui n'étaient pas en fonction. Donc si eux n'avaient pas été là, il aurait très bien pu encore faire plus de victimes". Elle a décidé de porter plainte "contre la SNCF, contre l'État et contre l'assaillant".