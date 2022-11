INVITÉE - Flora Nicol, victime du "violeur des parkings", raconte sa descente aux enfers

Flora Nicol est la dernière et 18e victime de Patrick Trémeau, un multirécidiviste surnommé "le violeur des parkings". Cela s'est passé quand elle avait 27 ans, à l'issue d'une soirée. Sur le parking de son immeuble, sa vie bascule quand elle croise la vie de Patrick Trémeau. Elle connaît alors ce qu'elle appelle "une forme extrêmement rare de viol" : "une femme sur 10 se fait violer par un inconnu et c'est mon cas."

La journaliste explique que le traumatisme est béant dans son livre Mes lettres de cachets, paru aux Éditions StudioFact. Car elle regrette par dessus tout "l'injustice de traitement" : "Il a pris 20 ans - il n'en a fait que 16 ans -, j'ai pris perpète", écrit-elle. Et cela se transforme en rage quand elle apprend sa sortie de prison sur les réseaux sociaux. "J'ai découvert en juin qu'il était sur Facebook avec son nom et son prénom, tout sourire. Et tout le monde m'explique qu'il a payé sa dette", regrette-t-elle au micro de RTL jeudi 3 novembre, ajoutant ne pas avoir été prévenue de la libération de Patrick Trémeau.

Pour elle, il s'agit d'"une histoire de choc, de choc et de chocs qui se répètent". Le choc du viol où "il m'a sauté dessus, écrasé (...) Ça a duré une éternité." Et aujourd'hui, elle reçoit encore le choc de sa libération. "À aucun moment, j'ai le droit à de la sérénité, au respect de mes émotions", déplore-t-elle se disant en colère "contre l'ensemble de la société". Aujourd'hui, elle ne sait comment se positionner, se questionnant notamment sur la castration chimique. "Le moyen pour qu'il retourne en prison, c'est qu'il recommence", dit-elle, tout en espérant que cela ne se reproduise pas.

Pour surmonter le "choc" et "essayer d'oublier", elle a abusé des médicaments durant 16 ans, faisant cinq overdoses et plusieurs tentatives de suicide.

