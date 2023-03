Invité RTL - Frédéric Ploquin raconte comment Jacky le Mat a survécu à 9 balles

Il s'agit de l'un des moments clefs de la vie du parrain du crime organisé, Jacky Le Mat, qui a sévi dans le sud de la France. Frédéric Ploquin, auteur d'une biographie du gangster parue chez Flammarion, revient sur la tentative d'assassinat subit par ce dernier en 1977.

"Ce soir là, Jacky le Mat est à Cassis, pas très loin de Marseille. Il joue aux cartes, une bonne partie de l'après-midi et de la soirée" raconte Frédéric Ploquin. Mais cette soirée sera loin d'être banale : "Il rentre chez lui calmement, et là sortent de derrière les bosquets trois hommes cagoulés. Ils sont tous armés d'armes courtes et d'armes longues" ajoute l'auteur.

"Et là, ils l'arrosent. On va relever 22 impacts de balles" explique Frédéric Ploquin. Il ajoute : "On parle de 9 balles dans le corps, plus des morceaux de plomb et des impacts." Mais leur erreur, selon Jacky Le Mat lui-même, est que les tueurs n'ont pas attendu qu'il soit sorti de son véhicule.

Frédéric Ploquin conclut : "Jacky le Mat ouvre les yeux. Il n'est pas mort en réalité. Il voit l'un de ses assaillants relever sa cagoule. Il voit son visage, et se dit : 'C'est mon ami d'enfance, c'est Gaëtan Zampa.'" En plus d'être une connaissance de longue date, ce dernier est l'autre parrain de Marseille. Après la tentative d'assassinat, un long conflit va opposer les deux gangsters.

