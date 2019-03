La petite histoire du grand banditisme

et Emilien Vinee

publié le 17/12/2018 à 21:00

petite-bedetheque-savoirs-tome-25-grand-banditisme-histoire-pegre-francaise

L'édito de Jacques Pradel

A la Une ce soir, un coup de chapeau au journaliste Jérôme Pierrat, spécialiste des faits divers et des affaires de grand banditisme, qui vient de publier un petit chef d’oeuvre en bande dessinée, une histoire de la pègre en France, belle idée de cadeau à faire pour les passionnés du genre. On y voit défiler de bulle en bulle l’essentiel du whos’swho des braqueurs et chefs de gangs mythiques dont très peu sont morts dans leurs lits!





Nos invités

Jérôme Pierrat, Journaliste, écrivain et scénariste, spécialiste du crime organisé. Il est l’auteur de la BD : « Le grand banditisme. Une histoire de la pègre française » aux éditions Le Lombard.