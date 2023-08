Ils prennent la parole publiquement pour la première fois. Les parents du petit Émile, disparu depuis le 8 juillet dernier sans laisser de traces dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, ont accordé une interview à l'hebdomadaire Famille Chrétienne, mardi 29 août. Samuel Pruvot, le journaliste qui les a rencontrés, a raconté les coulisses de cet entretien ce 29 août 2023 sur RTL.

"Ce sont eux qui nous ont sollicité, nous n'avons pas cherché à les solliciter. Nous ne voyions pas comment apporter quelque chose de neuf du point de vue journalistique, si ce n'est du point de vue de la foi, de l'intime. On n'imaginait pas qu'ils puissent parler", a jugé le journaliste, qui s'est rendu dans le hameau du Haut-Vernet pour interroger Colomban et Marie, les parents du garçon.

Les contours de l'interview sont rapidement fixés, avec, comme condition, de ne pas évoquer l'enquête sur la disparition de l'enfant. "On s'est mis très vite d'accord sur le périmètre de l'intimité. On a eu l'humilité de dire qu'on pouvait être bon sur l'intimité, la souffrance, mais pas sur le plan judiciaire", a avoué le journaliste. "On ne parlait ni de l'enquête ni de leur hypothèse à eux. J'ai cru comprendre que les lieux ont tellement été ratissés au centimètre carré, que leur enfant ne pouvait pas être là."



"Le premier motif de l'interview était de dire merci aux Français"

Mais pourquoi ces fervents croyants ont-ils accepté de parler, après près de deux mois de silence total ? "C'est important de comprendre pourquoi ils ont voulu garder le silence pendant un mois et demi. Ce n'est pas parce qu'ils vivent en autarcie, mais parce que les enquêteurs leur ont demandé de garder le silence pour pouvoir les aider dans leur enquête. Ils étaient sollicités de partout et ont gardé le silence d'abord par prudence pour écouter le conseil des gendarmes", assure Samuel Pruvot.

"Le premier motif de l'interview était de