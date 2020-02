publié le 13/02/2020 à 23:15

Une vidéo diffusée sur Twitter lundi 10 février et mettant en scène un cas flagrant de maltraitance animale à Poissy dans les Yvelines a permis l'identification et l'interpellation de l'homme violent.

Sur cette vidéo, il est possible de voir un homme soulever un chien puis le jeter à terre de toutes ses forces. Comme le rapporte Le Parisien, le maire de Poissy, Karl Olive, a été contacté par message privé à propos de cette vidéo. Reconnaissant le quartier où se déroule la scène, il a "immédiatement saisi la police municipale et la police nationale".

Une caméra de vidéosurveillance étant présente sur les lieux et la Fondation 30 Millions d'amis ayant porté plainte pour actes de cruauté et sévices graves, l'homme d'une cinquantaine d'années a pu être identifié et interpellé dès le lendemain de son acte. Le chien a été placé à la SPA où "il reçoit tous les soins nécessaires".

#ChienPoissy #Maltraitanceanimale L'homme filmé en train de violenter son chien a été interpellé grâce à la collaboration entre Police nationale, Police municipale, @30millionsdamis et habitants.

L'animal est maintenant en sûreté à @SPA_Officiel https://t.co/GDa9aE8hXR pic.twitter.com/SpcQVzs1sf — Ville de Poissy (@villepoissy) February 12, 2020