Violences aprÃ¨s la mort de Nahel : "C'est un appel au secours", selon Latifa Ibn Ziaten qui appelle Ã  ne "pas les banaliser"

À Nanterre, une marche blanche a été organisée, jeudi 29 juin, pour rendre hommage à Nahel, l'adolescent abattu par un tir policier. Latifa Ibn Ziaten, dont le fils Imad a été tué en 2012 par le terroriste Mohammed Merah, y était présente. "Je suis passée pour rendre hommage à ce jeune homme et surtout être à côté de cette maman blessée, déchirée", explique-t-elle sur l'antenne de RTL. La présidente de l'association "IMAD pour la Jeunesse et pour la Paix" a dû être exfiltrée de la marche blanche en raison des perturbations qui s'y sont déroulées. "J’ai passé un moment très difficile", confie-t-elle au lendemain de l'événement.

Pour la troisième nuit consécutive, des heurts ont éclaté aux quatre coins de la France. La veille, la marche blanche a également dégénéré. Latifa Ibn Ziaten assure qu'il ne faut "pas banaliser" cette violence. "C'est de la colère, c'est un appel au secours", pointe la responsable de l'association "IMAD pour la Jeunesse et pour la Paix".

"Il faut trouver du dialogue avec les jeunes, aller vers eux et calmer les choses", demande Latifa Ibn Ziaten. "On est là pour la France, on n'est pas là pour la détruire", alerte Latifa Ibn Ziaten.