INFO RTL - Marseille : la maison de la grand-mère de Maeva Ghennam visée par des tirs

Dans la nuit du lundi au mardi 16 novembre, une femme a appelé la police marseillaise pour signaler des coups de feu dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. Sur place, les forces de l’ordre constatent 11 impact de balles sur la porte de sa voisine, une dame âgée qui n'a cependant pas été atteinte par les tirs.





Cette dame est la grand-mère de Maeva Ghennam, une ex star de la téléréalité, influenceuse extrêmement suivie en France et qui vit désormais à Dubaï.



L’enquête, confiée aux enquêteurs de la sureté départementale devra notamment déterminer qui est l’auteur des coups de feu, quelles étaient ses motivations, et si elles sont en lien avec la petite-fille de la victime.