INFO RTL - Le Mans : une femme retrouvée morte après avoir reçu plus de 30 coups de couteau

À 4h du matin, ce jeudi 20 avril, un homme de 23 ans, légèrement blessé aux mains, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers du Mans. Selon les informations de RTL, alors que les policiers se rendent sur place, l'homme explique spontanément avoir tué une femme à coups de couteaux. Il donne une adresse et indique dans quel appartement le meurtre a eu lieu.

Dans le logement, les policiers découvrent une femme de 26 ans ensanglantée et allongée sur le sol. Les secours parviennent à la réanimer, mais elle décède quelque temps plus tard des suites de ses blessures. Sur son corps, plus d'une trentaine de coups de couteau sont relevés, notamment à la carotide. Trois couteaux de cuisine sont découverts à proximité du corps.

En garde à vue, le suspect qui a reconnu immédiatement les faits, a selon nos informations, expliqué aux enquêteurs qu'il connaissait cette femme de nationalité roumaine. Il l'a rencontrée, selon ses dires, à plusieurs reprises dans le cadre de son activité d'escort-girl. Pour tenter d'expliquer son geste, le suspect a expliqué que la jeune femme aurait tenu des propos offensant à son encontre, ce qui l'aurait "blessé psychologiquement" dit-il, et précipité son geste.

