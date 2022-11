Affaire Fabienne Kabou : "On n'arrive pas à comprendre la folie", explique Daniel Zagury sur RTL

À l'automne 2013, la petite Adélaïde, 15 mois, était assise sur une plage de Berck. Sachant à peine marcher, l'enfant n'avait aucune chance d'échapper à la marée montante. Des pêcheurs avaient retrouvé le corps inerte de la petite, noyée en mer. Ce drame avait alors jeté l'effroi dans la France entière, tant par l'acte que par l'auteur du crime.

Interpelée, la mère, Fabienne Kabou n'avait pas nié longtemps ce que les enquêteurs redoutaient. C'était bien elle, la meurtrière. Cette dernière affirmait qu'elle avait volontairement abandonné sa fille sur le sable à la marée montante, après lui avoir demandé pardon. Si les détails de l'infanticide ont été confirmés, les raisons qui ont poussé cette mère à tuer son bébé étaient restées confuses.

Fabienne Kabou était incapable d'expliquer son geste macabre autrement qu'en répétant que la mort d'Adélaïde était "salvatrice". Persuadée d'être sous l'emprise de forces occultes, la mère avait subi un sort jeté par des tantes de sa famille. Un scénario démentiel auquel psychiatres et psychologues avaient tenté d'expliquer les causes à effet, à la prison de Lille-Sequedin.

Son avocate, Fabienne Roy-Nansion, avait soutenu que sa cliente avait tué sous contrainte psychologique. Cette dernière n'avait pas prémédité son geste. "Ce qui est compliqué, c'est que le malade mental et la justice, ça fait très mauvais ménage. C'est presque une circonstance aggravante parce que les juges ont peur de la folie. Et quand on a peur de la folie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on enferme les fous", explique-t-elle dans L'Heure du crime.

Donner un nom à Adélaïde, c'était, pour Fabienne, mettre sa fille en danger Daniel Zagury, psychiatre

Le 20 juin 2016, les jurés avaient retenu une altération du discernement et condamnent Fabienne Kabou à vingt ans de détention. De retour en prison, l'accusée avait fait appel, jugeant sa peine trop sévère. Le 8 septembre 2017, les psychiatres avaient accusé les troubles délirants chroniques, de type paranoïaque.

"Ce qui gêne le public, les médias et les participants du procès, c'est souvent le fait qu'on n'arrive pas à comprendre la folie qui résonne. Hors, chez elle, tout est résonnement au premier plan", explique Dr. Daniel Zagury dans L'Heure du Crime. Cet expert psychiatre qui avait expertisé Fabienne Kabou raconte le raisonnement de cette dernière. Une emprise occulte "trop puissante" dont elle était devenue la cible d'un "écheveau de gens intrigants et malveillants".

"Adélaïde n'a pas été reconnu, elle n'a pas été déclarée à l'état civil, elle n'a pas été considérée comme une personne différente de sa mère. L'enfant est resté innominé parce que lui donner un nom, c'était, pour elle, la mettre en danger. Une façon de la protéger dans la version délirante de Fabienne Kabou", atteste Daniel Zagury au micro de RTL. Reconnue atteinte d'une maladie mentale, la justice lui avait accordé une réduction de peine : 15 ans de prison en 2017.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Dr. Daniel Zagury, expert psychiatre qui a expertisé Fabienne Kabou.

- Maître Fabienne Roy Nansion, avocate de Fabienne Kabou.







