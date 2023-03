Affaire Georges Pouille : le tueur sans visage de Voreppe

L'ENQUÊTE - Georges Pouille : 22 ans pour retrouver le meurtrier de Sarah et Saïda

Il n'avait que 15 ans quand il a commis son premier meurtre, pourtant il a fallu 22 années pour que la justice rattrape cet homme. Le dénommé Georges Pouille. Dans le sillage de ce meurtrier silencieux, on retrouvera les corps de deux petites filles, Sarah, 6 ans, puis Saïda, 10 ans. Pouille ne leur a laissé aucune chance, puis il a fini par les abandonner dans un coin comme on abandonne un objet.

Il va falloir beaucoup d'efforts aux gendarmes et aux experts pour identifier cet individu qui est handicapé par une maladie musculaire, totalement inoffensif d’après ceux qui le connaissent. Cependant, c'est un visage bien plus inquiétant que les enquêteurs vont mettre au jour.

Les psychiatres diront de cet homme que s'il n’avait pas été arrêté, il aurait sans doute, un jour ou l'autre, récidivé. Pourquoi tuer ces fillettes qui ont eu pour seul malheur de croiser sa route ? Pourquoi un tel silence à la place des explications et des regrets ?

L'ADN a permis de faire en sorte qu'il y ait un nom pour les victimes Maître Denis Dreyfus

"On peut dire qu'il partira avec son mystère. Fort heureusement l'ADN a parlé et a permis de faire en sorte qu'il y ait un nom et un visage pour les victimes face à ce qu'elles ont subi. Mais ce nom de Georges Pouille demeure un mystère", explique Maître Denis Dreyfus, avocat de George Pouille.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Général François Daoust, ancien patron de l’IRCGN, aujourd’hui directeur de la CY Forensic School à Cergy-Pontoise.

- Maître Denis Dreyfus, avocat de George Pouille.

- Serge Pueyo, correspondant de RTL à Grenoble.

