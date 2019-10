publié le 21/10/2019 à 14:19

Un homme de 74 ans s'est perdu en pleine forêt alors qu'il cueillait des champignons. Cet habitant de la Creuse était parti seul en début d'après-midi, samedi 19 octobre. Ne le voyant pas rentrer sa femme s'est lancée à sa recherche, arpentant les lieux qu'elle connaissait avec son mari, rapporte La Nouvelle République .

Inquiète après avoir découvert la voiture de son époux vide, elle a finalement prévenu la gendarmerie locale, vers 23h. Une équipe cynophile est immédiatement partie sur les traces du septuagénaire, sans succès. Le lendemain matin, dimanche 20 octobre, une seconde brigade canine, en provenance de Bourges est venue prêter main-forte aux autorités sur place.

Un choix judicieux, puisqu'une heure et demie plus tard, les gendarmes ont finalement pu retrouver le disparu, qui venait de passer la nuit dans les bois. L'homme était "pieds nus, complètement désorienté, en état d'hypothermie après l'orage qui avait frappé durant la nuit", a indiqué, au quotidien régional , l'un des gendarmes en présent sur l'opération. Le cueilleur, sain et sauf, a été transporté à l'hôpital.