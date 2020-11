publié le 07/11/2020 à 00:12

Deux hommes, des demi-frères dont l'un est SDF et l'autre handicapé, ont été condamnés à un an de prison ferme, deux ans de sursis probatoire et 140 heures de travail d'intérêt général pour l'incendie d'une maison bourgeoise abandonnée, à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire), en octobre 2017.

Les deux avaient rapidement été confondus car l'un, celui qui est SDF, s'était vanté en se filmant d'avoir incendié la maison, et l'autre avait rapidement été suspecté car sa passion pour le feu était bien connue dans la commune, comme le rapporte La Nouvelle République.

À l'origine, les deux frères ont expliqué qu'ils n'étaient pas venus pour mettre le feu à la maison mais pour vérifier si elle était bien hantée car la rumeur disait dans le voisinage "qu'une tête sortait parfois du mur".

Finalement, la maison a bien brûlé, à tel point qu'il a fallu la raser. Le préjudice serait estimé selon La Nouvelle République à 220.000 euros. À noter que les deux prévenus ont également été condamnés à indemniser la victime.