Indre-et-Loire : sur l'A10, des coups de feu échangés entre passeurs de migrants

publié le 27/02/2020 à 22:22

Plusieurs échanges de coups de feu ont été signalés sur l'A10, à Saint-Épain, en Indre-et-Loire, dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février, dans le sens Bordeaux-Paris. À l'origine de ces échanges, des passeurs de migrants d'origine iranienne, rapporte la préfecture.

Selon des informations du quotidien La Nouvelle République, des tirs ont été entendus sur l'aire d'autoroute de Fontaine-Colette, faisant état d'une personne blessée. Ce sont des passeurs de migrants, d'origine iranienne, qui en sont responsables, a confirmé la préfecture. Cette aire d'autoroute est connue pour faire transiter, plusieurs fois par semaine, des migrants en direction du Pas-de-Calais, avant de rejoindre l'Angleterre.

Une procédure judiciaire est en cours, rapporte le quotidien régional, et les patrouilles de gendarmerie ont été renforcées "pour dissuader les filières et sécuriser les aires", a déclaré François Chazot, directeur de cabinet de la préfète. En octobre dernier, une fusillade située au même endroit avait eu lieu et plusieurs douilles de 9mm avaient été retrouvées. Cette zone reste un endroit stratégique pour les passeurs de migrants.