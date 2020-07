Incendie de la cathédrale de Nantes : feu circonscrit, le grand orgue détruit

publié le 18/07/2020 à 10:15

"Nous ne sommes pas dans un scénario à la Notre-Dame de Paris." Les pompiers qui agissent sur l'incendie de la cathédrale de Nantes depuis le départ d'un feu ce samedi 18 juillet 2020, se voulaient rassurants. Lors d'un premier point presse à 10 heures du matin, la maire et le chef des 104 pompiers déployés dans le lieu de culte ont voulu être rassurant. "Le feu est circonscrit", mais les soldats du feu continuent d'agir et agiront toute la journée pour protéger les lieux.

Les dommages sont essentiellement concentrés sur le grand orgue qui a été "entièrement détruit". Mais la charpente et le toit de la cathédrale gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes n'a pas été touché par l'incendie. "Les dégâts sont concentrés sur le grand orgue qui semble être entièrement détruit. La plateforme sur laquelle il se situe est très instable et menace de s'effondrer", a déclaré le directeur départemental des pompiers, le général Laurent Ferlay lors d'un point presse devant la cathédrale qui avait été ravagée par les flammes en 1972 et rouverte en 1985 après travaux.

Une enquête va commencer pour connaître les circonstances de cet incendie impressionnant et déterminer la chronologie des événements. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des cultes et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, sont attendus dans l'après-midi à Nantes aux côtés du Premier ministre Jean Castex.