Incendie à Grasse : ce que l’on sait du suspect

C'est une certitude, l'incendie qui a fait trois morts au centre-ville de Grasse dans la nuit du 12 au 13 août n'était pas accidentel. Le parquet privilégie la thèse d'une intervention humaine, volontaire ou non. Un homme de 47 ans, de nationalité française et sans antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue après avoir été interpellé dimanche soir.

Selon nos informations, il est apparu sur les images des vidéosurveillances le montrant quitter l'immeuble, deux minutes seulement avant que l'incendie ne s'y déclare. Son implication dans le drame est donc une piste envisagée par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice. Pour l'instant, il est toujours interrogé en garde à vue et continue de nier toute implication dans l'incendie.

Ce que l'on ne sait pas en revanche, c'est son lien avec les habitants de l'immeuble. On ne sait pas n'ont plus si lui-même y résidait. Ce qui est sûr, c'est que les premières constatations ont conduit les enquêteurs à écarter la piste accidentelle et à privilégier la piste de l'intervention d'un tiers, nous indique le parquet de Grasse. D'après des riverains interrogés ce week-end, des départs d'incendie avaient déjà eu lieu dans le hall de ce même immeuble, il y a quelques années.

