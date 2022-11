Immeubles effondrés à Lille : la procureure fait appel aux témoins

Après l'effondrement de deux immeubles, samedi 12 novembre, à Lille, une enquête préliminaire a été ouverte pour homicide involontaire. Alexandre Klein, chef du pôle Santé mentale et addictologie au centre hospitalier de Calais, a été retrouvé sans vie dans les décombres de l'un des deux immeubles.

La procureure de la République de Lille Carole Étienne, qui dirige l'enquête préliminaire, a lancé un appel dans le journal La Voix du Nord : "Si des personnes pensent avoir des éléments qui peuvent intéresser l'enquête, je prends." Elle a ajouté, à propos des investigations : "Les auditions ont commencé : des habitants, des propriétaires, des commerçants, des pompiers, des employés municipaux, des élus, des policiers, des témoins… "

La magistrate reste prudente au sujet des causes de l'effondrement au cours de cette même interview : "Toutes ces questions sur l’état bâtimentaire, on se les pose. On s’interroge aussi sur la fragilisation des sols. Je ne peux pas répondre tant que je n’ai pas tous les éléments d’information. Les réponses seront peut-être multifactorielles. On n’est pas a priori dans le cas d’immeubles insalubres." Elle assure que "l’enquête permettra d’apporter toutes les réponses aux questions posées."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info