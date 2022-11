Immeubles effondrés à Lille : une personne sortie des décombres, une autre portée disparue

La situation évolue à Lille après l'effondrement de deux immeubles ce samedi 12 novembre dans la rue Pierre Mauroy située en centre-ville. Alors que la maire Martine Aubry avait déclaré qu'aucune victime n'était à déplorer, une personne a été sortie des décombres en début d'après-midi.

"Cette victime est légèrement blessée", ont annoncé les pompiers du SDIS 59. Un peu plus tard dans l'après-midi, le centre opérationnel d'incendie secours (Codis) du Nord a indiqué qu'un homme, un médecin, est porté disparu et pourrait se trouver sous les gravats. "On est quasiment sûrs que cette personne se trouve dans les gravats", a indiqué le lieutenant Colonel Stéphane Beauventre, dans un message diffusé par le Codis.

"Son téléphone ne répond pas, sa voiture est dans le parking, (...) et il n'a pas pris son astreinte." "On concentre tous nos efforts à (...) extraire à la main les gravats pour accéder à cette victime", a-t-il ajouté. 60 pompiers sont déployés après cet effondrement et la rue Pierre Mauroy a été totalement fermée.

Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui", a-t-indiqué à l'AFP. "Une expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire", a ajouté le parquet.

