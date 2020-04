Ille-et-Vilaine : une nonagénaire retrouvée morte dans un port

publié le 18/04/2020 à 03:14

Du confinement à la solitude, il n’y a qu’un pas. C’est probablement à ce mal qu’une femme de 93 ans a voulu mettre un terme à Dinard, en Ille-et-Vilaine. Son corps a été retrouvé sans vie dans le port de cette ville de près de 10.000 âmes, dans la nuit de jeudi 16 à vendredi 17 avril.

Avant cela, rapporte Ouest-France, une vingtaine de sapeurs-pompiers et de policiers municipaux et nationaux ont été mobilisés pour rechercher la nonagénaire. C’est sa famille, qui n’arrivait plus à la joindre, qui avait donné l’alerte. Pompiers et policiers ont pénétré à son domicile, mais ne l’y ont pas trouvé. Ils ont, en revanche, découvert "une lettre ne laissant pas de doutes sur ses intentions", écrit le quotidien régional.

Le confinement peut faciliter la dépression

Des recherches ont alors débuté sur la côte, alors qu’un équipage des sapeurs-pompiers de Saint-Malo prenait la mer pour tenter de retrouver la disparue. Pendant ce temps-là, des équipes cynophiles de Rennes et Fougères, villes avoisinantes, ainsi qu’un hélicoptère de la Sécurité civile, prêtaient main-forte.

C’est finalement vers 1h15 qu’ont abouti les recherches, lorsqu’ont été retrouvés, sur l’estacade du port de Dinard, les chaussures et autres effets de la nonagénaire. Son corps a ensuite été repêché non loin, sous l’estacade. Pour Ouest-France, la capitaine Ribanneau, chef de la police municipale, a tenu à alerter les particuliers ayant des personnes âgées pour voisins. Car le confinement peut mener, particulièrement en cette période de confinement, à la dépression.