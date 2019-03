Île d'Oléron : un jeune homme jugé pour le meurtre d'Alexia, 15 ans

publié le 25/03/2019 à 13:01

L'accusé n'avait que 16 ans au moment des faits. Un jeune homme qui a reconnu avoir tué une de ses camarades de classe, en 2016, sur l'île d'Oléron, comparaît devant la cour d'assises de Saintes (Charente-Maritime) à partir de ce lundi 25 mars.



Alexia Silva Costa, 15 ans, solarisée en seconde au Centre expérimental pédagogique maritime (Cepmo) de Saint-Trojan-les-Bains, a été aperçue vivante pour la dernière fois le 1e février 2016, au moment où elle quittait le lycée. Sa disparition a donné lieu à une importante mobilisation de la population et des gendarmes. Son corps a finalement été retrouvé le 10 mars dans un trou d'eau, soigneusement dissimulé sous des végétaux.

Le jeune homme, alors âgé de 16 ans, est interpellé par les gendarmes le 27 avril 2016. Placé en garde à vue, il reconnaît dès le lendemain être l'auteur du meurtre. Il se trouvait avec Alexia dans un bois, non loin de l'établissement scolaire, à l'écart des autres élèves, lorsqu'il a été "pris d'un accès de violence". La raison : l'adolescente avait "repoussé ses avances."

Un procès à huis clos

L'adolescent reconnaît avoir "asséné plusieurs coups de poing au visage" de la victime, "l'avoir étranglée puis s'être emparé d'un couteau de type Opinel et l'avoir poignardée à plusieurs reprises notamment à la gorge et au ventre", selon le parquet. Il dit avoir ensuite "creusé le sol à mains nues" pour y mettre le corps, qu'il dissimule sous des branchages. Il récupère aussi le téléphone portable et les écouteurs de la victime, retrouvés en sa possession lors de son interpellation.



Le garçon, qui n'avait pas d'antécédents judiciaires ou psychiatriques mais présentait une "forte addiction au cannabis", a été écroué dans un établissement pour mineurs de la région.



Son procès, prévu jusqu'à ce mercredi 27 mars, se tient à huis clos, l'accusé étant mineur au moment des faits. La mère d'Alexia avait lancé une pétition pour réclamer un procès public, signée par plus de 2.500 personnes.