Île d'Oléron : ouverture d'un McDonald's après un long bras-de-fer

et AFP

publié le 27/12/2019 à 00:48

McDonald's a ouvert son premier restaurant sur l'île d'Oléron ce jeudi 26 décembre, mettant un terme à un bras-de-fer de cinq ans avec le maire écologiste Grégory Gendre, qui ne compte pas pour autant arrêter là la bataille juridique avec l'enseigne de restauration rapide.

C'est dans la zone commerciale de Dolus d'Oléron (Charente-Maritime) que McDonald's s'est implanté. Un permis de construire avait été délivré en décembre 2018, après deux décisions successives du tribunal administratif de Poitiers puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, alors que Grégory Gendre s'y opposait, principalement pour des raisons de sécurité. L'édile juge l'accès routier limité et accidentogène.

La ville s'est pourvue en cassation, et le Conseil d'État "devra juger si oui ou non l'accès au restaurant est accidentogène alors que la population de l'île quintuple en été", a indiqué l'avocat de la mairie, Me Julien Marceau.

Selon Grégory Gendre, s'ajoute au risque routier un "risque hydraulique", le restaurant étant installé sur un site qui a connu plusieurs inondations depuis l'été, "en raison de l'artificialisation des sols, d'un réseau d'eau pluviale qui sature".