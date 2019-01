publié le 23/01/2019 à 21:33

Les restaurants McDonald's font peau neuve. L'enseigne américaine a dévoilé lundi 21 janvier son nouveau design de fast-food dans un de ses plus vieux restaurants de la capitale, près d'Austerlitz, qu avait ouvert ses portes il y a trente ans.



Réalisé par la très réputée designer italienne Paola Navone, le concept a également été mis en place dans six autres restaurants de la franchise, à Châtelleraut, Avignon La Cristole,

Farébersviller, Gaillard, Bordeaux Sainte-Eulalie et Rennes Pacé.

Baptisé "Style", ce nouveau décor, sur lequel Paola Navone a planché pendant trois ans, a pour objectif de "cultiver une ambiance chaleureuse", selon la créatrice. On découvre donc des banquettes turquoise, des carreaux de céramique noir et blanc au sol et des chaises dépareillées, autant d'éléments qui rappellent les fameux "diners" américains des années 1960.

Le nouveau décor Mcdo Crédit : McDonald's

L'idée, selon l’architecte, est de stimuler la bonne humeur, en permettant à chacun de pouvoir choisir sa chaise "dès son arrivée comme on le ferait chez soi", mais aussi d'avoir "des tapis dont les motifs rappellent ceux des tapis, [des] murs habillés d’aquarelles qui donnent l’impression d’être peintes à la main, [des] maisonnettes encadrant certaines tables à l’image de petites cabanes…".

"Style" en option

Le McDonald's parisien est donc pour l'instant le septième à arborer son nouveau style. Mais pas d'obligation de choix pour les franchisés : ces derniers sont libres de choisir parmi huit options de décor différentes pour rénover ou ouvrir leur établissement.

"Chacun de mes projets est lié à une alchimie qui provoque l’étincelle créative. Le #restaurant traduit bien ma volonté de reproduire l’ambiance d’une maison avec du mobilier coloré dans les pièces pour stimuler la bonne humeur", déclare Paola Navone

Crédit : Ph. Giovanni Gastel pic.twitter.com/qJo7efeixB — McDonald's France Newsroom (@McDoFr_Newsroom) 21 janvier 2019