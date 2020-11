"Hold Up" : l'Institut Pasteur va porter plainte contre le réalisateur

publié le 24/11/2020 à 16:20

Ce sont des accusations qui ne passent pas. Cité et décrié dans le documentaire Hold-Up, l’institut Pasteur, spécialisé dans la recherche biomédicale, va prochainement porter plainte à l'encontre du réalisateur, Pierre Barniéras. Cette plainte se justifie par les accusations énoncées dans le documentaire polémique, selon lesquelles l'Institut Pasteur serait responsable de la création du Sars-Cov-1 et 2.

Selon les informations de CheckNews, qui révèle cette affaire, l’Institut Pasteur ne compte pas en rester là et une deuxième plainte en diffamation devrait être déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, contre le documentaire cette fois-ci. "À cet effet, l'extrait vidéo que l'on voit à partir de 1h49 dans le documentaire Hold-Up et qui cite l'Institut Pasteur a été versé à un dossier plus large remis à la justice", explique le laboratoire.

Durant cet extrait, la parole est donnée au pharmacologue Jean-Bernard Fourtillan, qui explique que le virus aurait été créé par l'Institut Pasteur lui-même. Le pharmacologue revient entre autres sur une vidéo expliquant que la Covid-19 aurait été brevetée et créée par l'Institut français.

Cette information a été démentie par l'Institut qui indique que le seul brevet qui avait déposé à l'époque, en 2004, n'avait servi qu'à protéger une séquence génétique, et qu'il concernait une souche différente du SARS-CoV-2, identifiée aujourd'hui comme étant à l'origine de la Covid-19.