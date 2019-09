publié le 03/09/2019 à 01:02

Les pompiers sont sur le qui-vive depuis le début de l'été, pour cause de conditions de sécheresse extrême très favorables aux départs de feu violents et rapides. C'est dans ce contexte qu'une centaine de soldats du feu ont dû intervenir en marge d'une rave party sauvage dans l'Hérault, dans la nuit de samedi 31 août à dimanche 1er septembre.

Selon les informations de 20 Minutes, le feu a parcouru 5 hectares avant d'être maîtrisé par les pompiers. L'opération a été rendue plus difficile du fait des voitures des quelque 1.200 raveurs abandonnées sur la route d'accès. Des renforts arrivés de l'est de la France ont participé à la lutte contre les flammes sur la commune de Saint-Pargoire.

"Une fois de plus nous lançons un message d’alerte sur le niveau de risque incendie très élevé et demandons un appel à la vigilance citoyenne et à la plus grande prudence", a martelé le Service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, qui souligne que l'origine de l'incendie est "douteuse".