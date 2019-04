publié le 24/04/2019 à 13:34

C'est tout un réseau qui se retrouve face à la justice. Le mardi 9 avril, deux frères, gérants de l'hôtel "Le Globe" à Clichy-la-Garenne ont été interpellés par les policiers de la brigade de la répression du proxénétisme (BRP) avant d'être mis en examen pour proxénétisme aggravé trois jours plus tard puis placés en détention provisoire. L'information a été révélée par nos confrères du Parisien.



Les policiers les soupçonnent d’avoir mis en place un réseau de prostitution organisé dans leur hôtel privé, acquis au début des années 2000. Quatre complices présumés ont également été mis en examen, dont trois écroués, soupçonnés d’avoir joué le rôle d’intermédiaires.

Inconnus de la justice jusqu’ici, rien ne laissait paraître que Frédéric et Stéphane H puissent commettre de tels actes, rapporte le journal régional. Les deux frères, dentistes de profession, disposent tous deux d’un cabinet médical dans les Yvelines. "Deux frères bien intégrés et insoupçonnables, mariés et pères de famille, vivant dans une belle résidence de Neuilly-sur-Seine", ajoute une source proche de l’enquête.

Deux étages réservés exclusivement aux prostituées

L'affaire est remontée jusqu'aux oreilles de la BRP après les multiples plaintes de plusieurs clients qui pestaient à cause de nuisances sonores mais aussi grâce aux commentaires négatifs sur le site de notation TripAdvisor : "Personnel désagréable et fortement alcoolisé, repaire de prostituées, une arnaque totale, la honte de l'hôtellerie", peut-on notamment y lire.



L’hôtel est désormais en cours de fermeture. Composé de 31 chambres, facturées entre 70 et 80 euros la nuit, "Le Globe" comptait quatre étages dont les deux premiers étaient exclusivement réservés à des dizaines de prostituées, toutes paraguayennes. Par ailleurs, les gérants sont suspectés d’avoir surfacturé aux prostituées le prix des chambres et capté une partie des revenus de leurs activités.



En garde à vue, Stéphane et Frédéric H. ont réfuté être des proxénètes, évoquant des négligences dans la gestion de leur établissement. Les policiers de la BRP cherchent désormais à savoir combien a pu rapporté ce commerce depuis sa création. Les enquêteurs s’interrogent aussi sur de possibles investissements occultes puisque l’hôtel affichait en permanence un déficit comptable alors que son taux de réservation était au maximum.