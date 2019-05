publié le 13/05/2019 à 12:04

Parfois, la persévérance a du bon. Au terme de quatre ans de bataille acharnée avec sa mairie, Lucile de Seguins, une habitante de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, a obtenu gain de cause : la jeune femme a réussi à faire annuler 17 amendes de stationnement majorées, ainsi que 884 euros de contraventions qui lui étaient adressées, rapporte Le Parisien.



En cause, des arrêtés municipaux controversés faisant d'un quartier de la ville, une zone de stationnement payant. Depuis février 2015, les résidents payent donc leurs places de parking au prix fort, ne pouvant bénéficier que du tarif visiteur, qui les oblige également à ne pas stationner plus de trois heures devant chez eux. Et leurs requêtes pour obtenir une tarification préférentielle n'ont pas abouti.

Faute de se faire entendre auprès de leur municipalité, les habitants ont donc décidé d'ignorer leurs PV, et de les laisser s'amasser dans leurs boites aux lettres.

Des arrêtés jugés illégaux

Une situation contre laquelle Lucile, avocate de profession, a décidé de se battre. Sa procédure rejetée par le tribunal administratif, la Nanterrienne a porté l'affaire devant le tribunal de police. Ce dernier a estimé que les arrêtés étaient illégaux, car ils n'apportent aucune justification quant au découpage des zones rouges, jaunes et verte.

Le conflit se poursuit entre les habitants et la mairie

Mais en dépit d'une rectification de la mairie, le bras de fer se poursuit. Agacés, les habitants, dont la mère de Lucile, supposent que le véritable objet de ces nouveaux tarifs est de pousser les habitants à se garer sur le parking de la Croix, doté de 138 places, "pour rentabiliser son achat", explique cette dernière.



Une réalité que confirme Gilles Gaucher Cazalis, adjoint au maire en charge de l’espace public : " L’existence de ce parking est bien évidemment prise en compte dans le découpage des zones de stationnement. Je rappelle que c’est un parking public, payé avec les impôts des Nanterriens. Il reste encore de la place dans ce parking et plus il est rempli, mieux l’argent public est utilisé", a t-il indiqué au Parisien.



Et le quotidien de préciser que l'élu envisage de modifier le découpage après les élections municipales, pour ne pas qu'on l'accuse de se charger en priorité d'un dossier qui concerne le secteur dans lequel il réside.