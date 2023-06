Yvelines : un prisonnier soupçonné d'avoir violé son codétenu

Un détenu problématique pour la justice. Un individu en détention provisoire pour le viol d'une nonagénaire est visé par une enquête pour avoir violenté sexuellement son codétenu au sein de la prison de Fresnes (Yvelines), révèle Le Parisien. Le profil du suspect, âgé de 20 ans, inquiète les autorités.

Le jeune homme venait d'arriver à Fresnes après avoir été transféré de l'établissement pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), où de grosses difficultés avec ses codétenus existaient déjà. "C’est un pointeur. Ce genre de gars, soit on le met avec d’autres pointeurs, soit c’est compliqué. Et là c’était très compliqué", confie une source proche du dossier au quotidien. Il se trouve en détention provisoire pour avoir violé, frappé et dérobé une femme de 96 ans en février dernier. Il est également soupçonné d'avoir violé une adolescente de 14 ans à plusieurs reprises.

Cette dernière accusation de viol, pour laquelle une information judiciaire est en cours, lui a valu d'être placé dans l'unité protégée de Nanterre, dans la même cellule qu'un homme placé en détention provisoire pour une affaire de trafic de drogue. "Pourquoi a-t-on mis les deux hommes dans la même cellule ?", questionne Dimitri Jean-Clément, secrétaire FO à Fresnes. Selon lui, "Les profils criminels et correctionnels ne doivent en aucun cas être mélangés. Cela peut aboutir à des drames comme celui-là".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info