Affaire Palmade : quelles sont les obligations de son contrôle judiciaire ?

Pierre Palmade n'est plus hospitalisé depuis le début du mois de juin et son contrôle judiciaire a été allégé. Le comédien de 55 ans, sous l'emprise de stupéfiants, avait grièvement blessé une famille dans un accident de la route en février dernier. Il est toujours soumis à un certain nombre d'obligations, mais il n'est plus obligé de rester à l'hôpital.

Pierre Palmade n'a donc plus l'obligation de rester à l'hôpital de Bordeaux où il était placé sous contrôle judiciaire depuis le 25 avril. Ce dernier a été modifié, allégé depuis le début du mois de juin. L'humoriste peut ainsi se déplacer librement au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, mais il a l'obligation de déclarer et de fixer son logement dans un lieu déterminé. Il a également interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de conduire un véhicule.

Pour rappel, en mars dernier, la justice avait confirmé la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade, sous réserve qu'il soit pris en charge en milieu hospitalier. En mai, son contrôle judiciaire a été une première fois allégé, autorisant le comédien à sortir de l'hôpital les week-ends. Désormais, il n'est plus contraint à y résider.



