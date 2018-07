Hauts-de-France : un radar flashe 156 fois le même motard en un an

publié le 28/10/2017 à 16:08

Entre fin septembre 2014 et décembre 2015, le flash d'un radar d'Annezin, dans les Hauts-de-France a crépité 156 fois sur le passage de la même moto, rapporte La Voix du Nord. Le conducteur de celle-ci a même été repéré à 240 km/h sur la départementale D 943, alors que la limite de vitesse maximale y est fixée à 90.



Problème, le motard est impossible à identifier. Le radar flashe en effet tous les véhicules par l'avant, alors que les plaques minéralogiques sont placées à l'arrière sur les motos. La gendarmerie a cependant réussi à mettre la main sur ce fondu de vitesse, après avoir mis en place une surveillance autour du radar. Ils arrêtent alors un quinquagénaire, propriétaire de deux motos, qui semble correspondre au profil de l'homme recherché. Le Parquet décide de poursuivre cet habitant de Lapugnoy, commune située à 8 kilomètres de là où il aurait été flashé.

L'institution s'appuie sur ses horaires de travail qui, comme l'explique le journal local "collent avec les heures des infractions, et quand il est en arrêt de travail, en mars 2015, aucune infraction n'est relevée", poursuit La Voix du Nord. Mais devant le juge, le motard accusé nie les faits : "Je leur ai expliqué que ce n'était pas moi. Ils cherchaient une moto noire, j'ai une moto noire. (...) On cherche un coupable. Je suis passé au mauvais endroit au mauvais moment", martèle-t-il.

Mais la procureur persiste et parle même de "mauvaise foi" de la part du motard présumé. Le juge a mis sa décision en délibéré au 26 janvier. Si chaque excès de vitesse était comptabilisé et retenu contre lui, le quinquagénaire pourrait se retrouver avec une note assez salée : environ 15.000 euros d'amende selon le quotidien, et son permis de conduire en moins.