Les radars vont pouvoir flasher les excès de vitesse dans les virages

avec Clémence Bauduin et AFP

publié le 16/09/2017 à 20:46

"Jusqu'à présent, les contrôles de vitesse par radars fixes n'étaient techniquement possibles que sur une ligne droite", souligne le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Mais ça, c'était avant. Les radars autonomes, c'est-à-dire déplaçables, pourront maintenant relever un excès de vitesse dans un virage, a annoncé Beauvau ce vendredi 15 septembre. En fait, ces nouveaux radars sont déjà testés, ce weekend notamment, sur les routes qui mènent au circuit du Castellet où se dispute le Bol d'Or Moto.



On les appelle des "radars courbes". Au Castellet, deux prototypes mobiles qui ressemblent à des petits bunkers ont été disposés à quelques centaines de mètres de l'entrée du circuit pour un effet de dissuasion. Pour le commandant de gendarmerie du Var Sébastien Gibier, les virages les virages sont "un endroit dangereux puisque, à partir du moment où l'on commence à pencher la moto, on risque de déraper et de partir sur la voie opposée à la circulation", explique-t-il. "Ce n'est pas un piège, ils sont tous signalés par des pancartes de chaque côté". Mais pour certains automobilistes, ces radars sont peu efficaces. "C'est encore pour faire payer les gens car tout le monde va être surpris", s'agace l'un d'eux.

En 2016, près de 500 automobilistes et 160 motards ont perdu la vie dans un virage, selon l'Observatoire national de la sécurité routière. "Les causes de ces accidents routiers sont multiples (collision avec un véhicule circulant dans le sens opposé, sorties de route) mais toujours aggravés par une vitesse excessive ou inadaptée", souligne le ministère. "Les radars autonomes (au nombre de 248) vont donc pouvoir être aussi déployés sur des routes sinueuses, notamment en montagne, afin de sécuriser les enchaînements de virages et les zones difficiles d'accès", précise le communiqué. Tous les radars autonomes placés à l'approche d'un virage dangereux seront annoncés par un panneau indiquant le contrôle.