publié le 25/04/2017 à 06:57

Le principe est simple : plus vos revenus sont élevés, et plus votre PV pour excès de vitesse est élevé. La logique, implacable, est censée calmer les ardeurs de tous ceux qui ont tendance à appuyer sur le champignon. Désormais, les contrevenants paieront en fonction de leur salaire hebdomadaire. Avec une addition finale qui peut grimper jusqu'à 150%, voire 175% des revenus.



Exemple, calculé par les médias britanniques : si on se base sur le salaire médian, un flash sur autoroute, pour un dépassement au-delà de 48 kilomètres/heure, peut coûter 1.035 euros, soit 330 euros de plus qu'aujourd'hui. Néanmoins, il existe un plafond pour les grands excès de vitesse, qui est d'environ 1.1750 euros sur routes et 3.000 sur autoroute.

Une prune en or en Suisse

La Grande-Bretagne n'est pas un cas isolé : d'autres pays appliquent déjà cette mesure. C'est le cas de la Finlande, qui dispose également d'un tel système depuis 1920. Il s’applique à partir d'un excès de vitesse de plus 20 kilomètres/heure. Un homme d'affaire a dû, il y a deux ans, débourser 54.000 euros pour avoir été contrôlé à 103 sur une route limitée à 80. Quelques années auparavant, en 2002, le directeur de Nokia avait lui dû débourser, 116.000 euros pour un dépassement de 25 kilomètres/heures.

Mais le record revient, et de loin à la Suisse. En 2010 un automobiliste helvète avait été contrôlé dans le canton de Saint-Gall. Pour avoir roulé trop vite, ce millionnaire - il est vrai multirécidiviste -, au volant de sa sublime Ferrari Testarossa avait du débourser 300.000 francs Suisses, soit la bagatelle de 280.000 euros ! C'est-à-dire le prix d'un appartement ou d'une maison. Une prune en or massif pour un dépassement de 40 kilomètres/heure de la vitesse autorisée.