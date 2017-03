publié le 30/03/2017 à 07:19

Le 13e baromètre Axa Prévention sur le comportement des Français au volant a été publié. Éric Lemaire, Président d'Axa Prévention, commente les résultats de ce nouveau sondage au micro de RTL. Selon lui, il y a "toujours autant de bons et de mauvais conducteurs en France, puisque c'est à peu près 50/50. On pourrait dire que c'est stable, mais malheureusement il y a plus de morts sur les routes depuis trois ans, plus de blessés, plus de blessés graves." La situation se dégrade.



Le baromètre met en lumière que sur un même trajet, les Français cumulent pas moins de neuf comportements dangereux. Par exemple, sur les 20 minutes de route pour aller au travail chaque matin, "la vitesse, le feu orange, téléphoner" mais aussi "ne pas mettre son clignotant" sont monnaie courante. "C'est cela, finalement, cette accumulation, qui crée le risque très fort d'accident."

Par ailleurs, les Français reconnaissent à 82% faire des excès de vitesse sur toutes les routes. Si la grande vitesse a énormément baissé en 10 ans, les "10, 20, 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée" arrivent "pratiquement tout le temps". Concernant les zones limitées à 30 km/h en ville, Éric Lemaire est catégorique : "c'est une catastrophe" : "Ils sont 69% à déclarer ne pas respecter cette limitation."