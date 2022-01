Hautes-Pyrénées : une mère et ses deux filles agressées à coups de barre de fer

Une agression d'une rare violence à l'encontre d'une mère de famille et ses deux enfants. Le mercredi 22 décembre dernier, à Tarbes, dans Hautes-Pyrénées, une jeune femme, âgée de 23 ans et ses deux filles, âgées de deux ans et demi et 16 mois, ont été frappées à coups de batte et de barre de fer au sein même de leur appartement, par deux individus cagoulés.

Comme le rapporte La Nouvelle République des Pyrénées, un couple originaire des Landes, suspecté par les enquêteurs d'être l'auteur de ces violences, a été interpellé mercredi 5 janvier. L’homme serait l’ex-conjoint de la victime ainsi que le père de sa fille aînée, indique le quotidien régional.

En garde à vue, le couple a partiellement reconnu les faits mais nié toute volonté de s'en prendre aux deux jeunes enfants. Les deux enfants se sont vues prescrire dix jours d'Interruption totale de travail (ITT) et deux jours ont été attribués à leur mère. Les suspects devraient quant à eux être jugés en comparution immédiate lundi 10 janvier.