Paraguay : une Française de 7 ans disparue, sa mère suspectée et incarcérée

et AFP

publié le 09/05/2020 à 04:35

Où est la petite Juliette, âgée de 7 ans et disparue depuis la mi-avril au Paraguay ? La recherche de la petite Française est devenue "une cause nationale", a assuré le vice-ministre de la Sécurité de ce pays d'Amérique du Sud. Dans la cadre de l'enquête, la mère de Juliette et son beau-père, un Allemand, ont été incarcérés, a communiqué la police vendredi 8 mai.

Quelque 200 policiers, militaires et pompiers, aidés de chiens étaient ainsi mobilisés pour ces recherches vendredi autour du domicile de la fillette, à Emboscada, petite ville proche de la capitale Asuncion. "Nous n'avons rien trouvé", a affirmé à la presse le directeur d'enquête, le commissaire César Silguero, au terme d'une journée d'efforts qui avait commencé à 6h00.

"Nous avons effectué quelques prélèvements qui seront comparés à d'autres. Je souhaite ne pas faire de commentaire avant le rapport que nous allons présenter la semaine prochaine", a expliqué la procureure Irene Alvarez.

Ce n'est pas la mère qui a signalé la disparition

Juliette Le Droumaguet, surnommée "Yuyu", est la fille de Stéphane Le Droumaguet, Français de 37 ans qui s'est séparé de la mère il y a un an. Le 15 avril, la fillette était allée voir deux chèvres qu'elle appréciait, dans une ferme voisine. Et si les deux caprins ont été retrouvés une dizaine de kilomètres plus de là, Juliette reste introuvable. L'enquête porte sur une éventuelle séquestration ou un homicide.

La mère, Lilian Zapata, 33 ans, et son compagnon, Reiner Oberüber, 55 ans, ont été interpellés le 5 mai pour ces crimes et pour manquements à leur obligations parentales. Le parquet a indiqué que les recherches allaient continuer durant le week-end avec plus de moyens, notamment technologiques.

La disparition a eu lieu quand la fillette est allée voir les chèvres, d'après la mère. Le comportement de cette dernière a semblé suspect aux enquêteurs, puisque ce n'est pas elle qui a alerté la police, mais des habitants du coin, 24 heures après. Juliette a une soeur aînée de 10 ans qui est retournée vivre avec son père en France après la disparition.