et AFP

publié le 15/06/2019 à 03:01

La victime "est passée sous le rail du manège de la chenille", selon les pompiers. Vendredi 14 juin, un employé de 35 ans du parc d'attraction pour enfants Animaparc, au Burgaud près de Toulouse, est mort après avoir été percuté par un manège. Les pompiers, une équipe du SAMU et un hélicoptère ont rapidement été dépêchés sur place, mais n'ont rien pu faire, indique la même source.



"Toute l'équipe d'Animaparc est en deuil suite au (sic) décès de notre collègue et ami", a écrit le parc sur sa page Facebook. "Une enquête sur les circonstances de cet accident est en cours. Nous ne pouvons ni ne ferons aucun commentaire. Nous laissons aux autorités le soin de déterminer les causes de l'accident", a ajouté Animaparc.

Les accidents de manège mortels sont relativement rares en France, où une législation préventive a été adoptée en 2008. Depuis, au moins six accidents mortels sont à déplorer, dont celui de Flins-sur-Seine (Yvelines).