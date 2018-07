publié le 27/05/2018 à 04:23

Les images sont impressionnantes. Dans la soirée du samedi 26 mai, un incendie s'est déclaré dans l'une des attractions d'Europa-Park, à Rust, en Allemagne. Le feu avait pris au niveau de "La grotte des pirates", propageant une impressionnante fumée noire dans le ciel.



Les lieux ont rapidement été évacués et les pompiers sont arrivés sur place pour maîtriser l'incendie et l'empêcher de se propager dans le reste du parc. Selon un porte-parole de la police locale, l'incendie était maîtrisé en fin de soirée, mais les opérations étaient toujours en cours.

Par ailleurs, aucun blessé n'est à déplorer côté visiteurs, a indiqué la direction du site Europa-Park. En revanche, trois pompiers ont été légèrement blessés dans les opérations, ajoute un communiqué officiel du parc d'attractions diffusé sur Twitter.

Großbrand im Europa-Park Rust https://t.co/tp7Njlbafh — Güler Köroglu (@cumymode) 26 mai 2018

Sur les réseaux sociaux, la direction du parc d'attractions appelle à ne pas propager de rumeurs quant aux causes de l'incendie et à l'ampleur des dégâts. "L'incendie a débuté dans un entrepôt et s'est propagé à une attraction. Près de 500 membres des forces de secours sont intervenus", précise le message posté par le compte français d'Europa-Park.



Et de conclure : "Nous déciderons dans la nuit des prochaines actions à mener. Nous ne sommes malheureusement pas encore en mesure de vous confirmer si le parc pourra ouvrir demain ou non. Nous vous tiendrons informés dès que possible". Une enquête a été ouverte.

Nous déciderons dans la nuit des prochaines actions à mener. Nous ne sommes malheureusement pas encore en mesure de vous confirmer si le parc pourra ouvrir demain ou non. Nous vous tiendrons informés dès que possible. — Europa-Park FR (@EuropaParkFR) 26 mai 2018

Le parc confirme que le départ du feu viens de l'attraction Pirate de Batavia et l'incendie ce propage sur le quartier scandinave.

Photo:@EuropaStreet pic.twitter.com/sP32lORfz6 — Europa Park Forever (@EPF4ever) 26 mai 2018