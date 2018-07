publié le 27/07/2017 à 17:52

La fête a tourné au cauchemar. Mercredi 26 juillet s'ouvrait la 164e saison d'un parc d'attractions américain, l'Ohio Expo Center & State Fair, à Colombus. En pleine course, une rangée de sièges d'un manège à sensations fortes baptisé Fire Ball, s'est décrochée, faisant un mort et blessant 7 autres personnes, âgées de 13 à 41 ans. D'après un média local, le Record-Courier, la victime, âgée de 18 ans, serait morte sur le coup après avoir fait une chute de plus de 15 mètres. Le Huffington Post américain rapporte que trois des blessés seraient toujours hospitalisés, dont deux dans un état critique.



Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes de l'accident. "C'est la pire tragédie de l'histoire du parc d'attractions", a réagi John Kasich, le gouverneur de l'Ohio, lors d'une conférence de presse donnée le soir du drame. Il explique sur Twitter que toutes les autres attractions du parc ont été provisoirement fermées, et ne seront ré-ouvertes qu'après une inspection totale garantissant la sécurité des visiteurs.

Gov. Kasich's statement on tonight's incident at the Ohio State Fair. pic.twitter.com/PFjfHWMIab — John Kasich (@JohnKasich) 27 juillet 2017