Il pensait s'échapper avec un butin, et il est reparti sans pantalon. Dans la nuit du 18 au 19 mai, un cambrioleur a été surpris par sa victime dans une maison de Cornebarrieu (Haute-Garonne) avant de se faire déshabiller par l'occupant du logement, rapporte La Dépêche du Midi.



Ce dernier a en effet surpris le malfrat en pleine action. Et il ne s'est pas laissé intimider. Pour tenter de récupérer tout ce qui lui appartenait, la victime a ainsi déshabillé le voleur. Une façon de s'assurer que le cambrioleur ne cachait aucun objet de valeur sous ses vêtements, raconte 20Minutes.



Le malfaiteur s'est alors enfui, en pleine nuit et à moitie nu, sans réclamer son reste. Trois jours plus tard, il restait toujours introuvable, malgré plusieurs patrouilles et des surveillances dans la zone. Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la compagnie Toulouse-Mirail.