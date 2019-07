publié le 08/07/2019 à 18:03

Un gros butin pour le ou les cambrioleurs. Une bijouterie de Paris a été cambriolée en pleine nuit entre le 7 et le 8 juillet. La boutique se situe dans le Xème arrondissement de la capitale, où sont localisées notamment les gare de l'Est et du Nord. Le ou les personnes à l'origine du méfait l'ont commis sans aucune violence, selon les informations recueillies par RTL.



Le ou les individus se sont d’abord introduits dans la cave de l’immeuble. De là, ils ont ensuite fracturé une trappe, ce qui leur a permis de pénétrer à l’intérieur de la bijouterie. Ils ont alors coupé la caméra de vidéosurveillance.

Le ou les malfrats ont alors ramassé l'ensemble des bijoux de la boutique. Seul le coffre-fort est resté intact. Une première estimation des objets volés fait état d'un préjudice de 800.000 euros.