et Thomas Pierre

publié le 05/07/2019 à 08:11

Aller à l'école peut aussi être source d'immenses souffrances. Deux collégiennes ont été mises en examen à Metz pour avoir harcelé une élève de leur classe de 6ème pendant toute une année. Âgée de 11 ans, l'enfant a été insulté, bousculé et même menacé de mort.

Ce qui a poussé les parents à porter plainte. La maman parle ce vendredi 5 juillet en exclusivité pour RTL et dénonce l’inaction du personnel de l'établissement où sa fille était inscrite : "La gamine est enfin entendue et reconnue comme victime. Je me dis que cela servira aux autres aussi".

"L'Éducation nationale, je n'ai eu aucun soutien. Il a toujours fallu que j'aille à la pêche aux informations auprès du collège pour savoir qu'elles avaient été les sanctions prises", ajoute-t-elle. Les deux collégiennes sont mises en examen pour harcèlement moral et l'une des deux est également mise en cause pour violences aggravées.

Un sujet qui préoccupe jusqu'à la Première dame Brigitte Macron estime que les harceleurs doivent être conscients des sanctions qu'ils encourent."Cela permet de montrer qu'il n'y a pas d'impunité, quelque soit l'âge", a-t-elle notamment déclaré.