publié le 17/06/2019 à 17:33

Harcelée sur les réseaux sociaux et victime d'injures racistes, une collégienne a tenté de se suicider en sautant par-dessus son balcon, jeudi dernier à Angers, rapporte BFMTV. Le logement était situé au 3ème étage.



La jeune fille de 11 ans a été immédiatement transportée en urgence au centre hospitalier universitaire d'Angers, dans un état grave, selon le quotidien Ouest-France. Son pronostic vital ne serait plus engagé malgré un os cassé au niveau de la colonne vertébrale. Elle a justifié son geste par le harcèlement qu'elle subissait dans son établissement et sur les réseaux sociaux. Elle dit avoir été victime d'injures racistes.

Une enquête de la sûreté départementale de la police a été ouverte. La famille de l'adolescente devrait rencontrer prochainement la direction de son établissement.