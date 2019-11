et AFP

publié le 01/11/2019 à 12:44

Halloween s'est transformé en brasier à La Réunion. Douze personnes ont été interpellées après des violences urbaines comises dans plusieurs communes réunionnaises dans la nuit de jeudi à vendredi 1er novembre, a indiqué la préfecture dans un communiqué.



Un important dispositif de sécurité avait été mis en place. 600 policiers et gendarmes et 280 pompiers avaient été déployés par Jacques Billant, préfet de La Réunion, "ce qui a permis de contenir les violences urbaines", a-t-il déclaré. Une quarantaine de feux, dont "deux feux de véhicules, l'incendie d'une maison désaffectée, des feux de broussailles et de détritus" ont été déclarés, précise-t-il. Mais aucun blessé n'est à déplorer.

Après les violences de 2018, le préfet avait pris ses précautions cette année. Un arrêté préfectoral interdisait depuis mardi soir et jusqu'à aujourd'hui l'utilisation "de produit susceptible de troubler l'ordre public". "Les articles pyrotechniques, fusées de détresse, armes à feu y compris factices" étaient cités. "La vente au détail de carburant (...) dans tout récipient transportable" aussi que la vente de nuit d'alcool à emporter étaient aussi interdites.