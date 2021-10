Les infos de 18h - Paris : une manifestation contre les violences gynécologiques rassemble une centaine de personnes

Un rassemblement ce samedi 2 octobre a eu lieu devant l'hôpital Tenon à Paris, là où exerce le professeur Émile Daraï, gynécologue de renom, chef du service de gynécologie accusé de viol. L'homme fait désormais l'objet d'une enquête judiciaire pour viol sur mineure et une centaine de personnes se sont réunies avec des slogans comme "soigner n'est pas violer" ou encore "Émile tu as gâché notre vie"



Parmi les gens présents, des victimes, des hommes, des femmes, de simples passants, pour dénoncer les violences gynécologiques et l'omerta de la direction de l'hôpital. Sophie, 36 ans, victime en 2014 ose prendre la parole aujourd'hui grâce à ce mouvement et elle compte désormais porter plainte : "Je suis là parce que j'ai lu des témoignages sur internet de personnes qui avaient subies des actes violents gynécologiques par ce professeur", confie-t-elle.

"Je me suis reconnu dans les témoignage, poursuit la jeune femme, j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu et à quel point c'était grave. J'ai donc souhaité venir au rassemblement et cela me fait du bien d'ailleurs", avoue-t-elle.

"J'avais été orienté par ma gynécologue de l'époque vers le professeur Daraï car j'avais un projet de grossesse. Au moment de l'examen, il a pratiqué un touché rectal sans me prévenir et je l'ai vécu comme quelque chose de très violent. Mon compagnon l'a appris que ces derniers jours, je n'en ai parlé à personne", poursuit-elle, ajoutant qu'elle "portera plainte, il faut que le corp médical prenne conscience que c'est un viol, une violence", conclue Sophie.

