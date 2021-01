Guyane : un couple arrêté à l'aéroport avec 40 kg de cocaïne dans ses valises

publié le 21/01/2021 à 11:36

La prise est assez importante pour être relevée, et révèle que l'expression "plus c'est gros, plus ça passe" ne se vérifie pas toujours. En effet, un homme et une femme ont été arrêtés en Guyane avec une importante quantité de cocaïne en leur possession. Alors que certains redoublent d’ingéniosité pour dissimuler les stupéfiants qu’ils transportent, ce couple n’a pas fait dans la dentelle.

Mercredi 20 janvier, les deux tourtereaux de 24 et 25 ans se présentent à l’aéroport de Cayenne avec deux grosses valises, comme de simples touristes à destination de la métropole. Mais les vieilles méthodes ne fonctionnent plus.

Au moment du contrôle des bagages, les gendarmes découvrent des sacs pleins de poudre blanche. Après test et pesée, il s’agit bien de 40,8kg de cocaïne. Le couple a été placé en garde à vue. Lui, un Français de 24 ans est déjà connu pour des faits de droit commun. Elle, 25 ans, est Dominicaine et n'avait pas encore eu affaire à la police.