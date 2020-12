publié le 09/12/2020 à 11:46

C'est une nouvelle condamnation pour l'ancienne ministre de Jacques Chirac. Lucette Michaux-Chevry, 91 ans, a été condamnée à une peine de deux ans de prison avec sursis et de 100.000 euros d'amende, a annoncé, mardi 8 décembre, la cour d'appel de Basse-Terre, en Guadeloupe. Un jugement qui confirme la décision rendue le 19 novembre 2019 en première instance.

La justice a estimé que l'ex-présidente de la communauté d'agglomération Grand-Sud Caraïbes était coupable de non-respect du code de l'environnement et de la santé et de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. De plus, l'ancienne secrétaire d'État chargée de la Francophonie a été condamnée à cinq ans d'inéligibilité et à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique.

À noter que ce verdict sera diffusé dans les éditions de France-Antilles Guadeloupe, Martinique et Guyane. Les médias locaux ont par ailleurs rapporté que Lucette Michaux-Chevry avait "l’intention de se pourvoir en cassation".