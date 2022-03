Un policier municipal marseillais a été blessé samedi par un homme armé d'un couteau, devant l'hôtel de ville, sur le Vieux Port, et l'agresseur, neutralisé par les tirs de riposte des policiers, est décédé de ses blessures, a appris l'AFP de source policière et de la municipalité.

L'agression a eu lieu vers 9h, quand cet homme a attaqué trois policiers municipaux, a précisé à l'AFP l'adjoint à la sécurité et à la police municipale de la ville de Marseille, Yannick Ohanessian. Les collègues du policier touché ont "d'abord riposté avec leurs armes non létales, puis l'un des policiers a riposté avec son arme létale", blessant mortellement l'agresseur, a-t-il précisé.

