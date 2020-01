publié le 17/01/2020 à 17:55

Une disparition inquiétante a été signalée entre Gujan-Mestras sur le Bassin d'Arcachon et Bordeaux. Depuis lundi 13 janvier, la famille de Béatriz Dos Santos, âgée de 17 ans, est sans nouvelle.

Un avis de recherche a été lancé sur les réseaux sociaux et une enquête a été ouverte par la gendarmerie de la Gironde, selon 20minutes. L'enquête a ainsi été confiée à la brigade de Gujan-Mestras : "Nous ne privilégions pour le moment aucune piste", ont rapporté les enquêteurs au quotidien.

L'appel à témoins, déjà largement relayé sur les réseaux sociaux, détaille et décrit les vêtements que portait la jeune femme : "Âgée de 17 ans, elle mesure environ 1,60 mètre et pèse 50 kg. Le jour de sa disparition, elle était vêtue de la veste qu'elle porte sur la photo, et d'un jean foncé noir", peut-on lire sur un post Facebook accompagné d'une photo de Béatriz.

Pour toute information, contactez la brigade de gendarmerie au 05.57.52.74.30.